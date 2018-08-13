Суд пом'якшив запобіжний захід спільниці заарештованого за хабар співробітника СБУ

Спільницю Карамушки відпустили під особисте зобов'язання

Солом'янський райсуд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу Юлії Кондратьєвій, спільниці заарештованого в квітні за хабар співробітника головного апарату Служби безпеки України Олександра Карамушки. Про це повідомляє портал "Слово і Діло".

Повідомляється, що суд відпустив під особисте зобов'язання Юлію Кондратьєву, яка була в. о. начальника Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУМВС у Києві. Її затримували у квітні за підозрою в пособництві в отриманні хабара співробітнику СБУ Олександру Карамушці.

Прокуратура просила продовжити їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак суд відпустив її під особисте зобов'язання.

Нагадаємо, в квітні НАБУ викрито на хабарі співробітники головного управління СБУ Києва. Карамушку затримали на хабарі у розмірі 47,5 тис. доларів, НАБУ також публікувало фрагменти відеозаписів за його справою. У травні він вийшов під заставу.

Директор НАБУ Артем Ситник розповідав, що затримання Карамушки було продовженням спецоперації, яка була зірвана співробітниками Генеральної прокуратури в 2017 році.