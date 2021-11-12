Суд смягчил домашний арест Рудьковского

Киевский апелляционный суд смягчил домашний арест экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского. Он подозревается в похищении главы компании "Нефтегаздобыча".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Рудьковский, по решению Печерского районного суда Киева, обязан был находиться под круглосуточным домашним арестом до 27 ноября, но его защита подала апелляцию. Адвокаты просили отменить арест, так как их клиент имеет "устойчивые социальные связи и безупречную репутацию".

Суд 3 ноября частично удовлетворил ходатайство защиты. Он сменил круглосуточный домашний арест на ночной, то есть Рудьковскому запрещено покидать свое место жительства с 21: 00 до 6: 00.