ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд не смог избрать меру пресечения чиновнику Минобороны 

Новина українською →
Киев, Среда 28 июля 2021 21:17
Суд не смог избрать меру пресечения чиновнику Минобороны  Фото: Печерский суд не смог избрать меру пресечения чиновнику Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Печерский суд не смог избрать меру пресечения начальнику Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василию Ракулу и экс-детективу НАБУ Романа Ковтуну. Чиновник Минобороны не явился на заседание.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на ход судебного заседания.

Отмечается, что причина неявки Ракула неизвестна, а Ковтун не пришел в суд из-за болезни. Слушание дела перенесли на 30 июля и 2 августа.

Напомним, главу Южного управления капстроительства Минобороны Василия Ракула и бывшего детектива НАБУ Романа Ковтуна подозревают в попытках получить взятку от застройщика в размере 1 млн долларов США. За это они могли обещать строительной компании положительно решить вопрос на конкурсе по строительству жилья для военнослужащих в Одессе.

По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции во время обысков у подозреваемых изъяли документы, в которых заранее был определен победитель.

Задержанным инкриминируют подготовку к совершению мошенничества в особо крупных размерах. Обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Предусмотренное наказание - лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

"То, что раскрыли взятку на миллион долларов, это большой показатель. Но за таких сумм не может быть такого, что люди не явились в суд и им не вынесли меру пресечения. Здесь должно было быть наказание автоматическое и без альтернативы внесения залога", - отметила нардеп.

Как известно, это не первое уголовное производство, в котором проходит Василий Ракул. В 2019 году его обвиняли в доведении до банкротства предприятия Минобороны - Одесский завод строительных материалов.

Правоохранители открыли два уголовных производства в отношении председателя ликвидационной комиссии Василия Ракула. Одно - о злоупотреблении властью и служебным положением. Оно касается незаконного кредита и растраты денег на закупки. Второе - о присвоении имущества Минобороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Печерский райсуд
NEWS
Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО: кто его заменит
Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО: кто его заменит
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам