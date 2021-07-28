Суд не смог избрать меру пресечения чиновнику Минобороны 

Печерский суд не смог избрать меру пресечения начальнику Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василию Ракулу и экс-детективу НАБУ Романа Ковтуну. Чиновник Минобороны не явился на заседание.

Об этом сообщает " Обозреватель " со ссылкой на ход судебного заседания.

Отмечается, что причина неявки Ракула неизвестна, а Ковтун не пришел в суд из-за болезни. Слушание дела перенесли на 30 июля и 2 августа.

Напомним, главу Южного управления капстроительства Минобороны Василия Ракула и бывшего детектива НАБУ Романа Ковтуна подозревают в попытках получить взятку от застройщика в размере 1 млн долларов США. За это они могли обещать строительной компании положительно решить вопрос на конкурсе по строительству жилья для военнослужащих в Одессе.

По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции во время обысков у подозреваемых изъяли документы, в которых заранее был определен победитель. Задержанным инкриминируют подготовку к совершению мошенничества в особо крупных размерах. Обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Предусмотренное наказание - лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

По словам нардепа Соломии Бобровской, управление капитального строительства Минобороны было расформировано, потому что за этим ведомством тянутся десятки уголовных дел, которые лежат мертвым грузом в правоохранительных органах всех уровней.

"То, что раскрыли взятку на миллион долларов, это большой показатель. Но за таких сумм не может быть такого, что люди не явились в суд и им не вынесли меру пресечения. Здесь должно было быть наказание автоматическое и без альтернативы внесения залога", - отметила нардеп.