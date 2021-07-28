Суд не зміг обрати запобіжний захід чиновнику Міноборони
Печерський суд не зміг обрати запобіжний захід начальнику Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони Василю Ракулу й екс-детективу НАБУ Роману Ковтуну. Чиновник Міноборони не з'явився на засідання.
Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на хід судового засідання.
Зазначається, що причина неявки Ракула невідома, а Ковтун не прийшов до суду через хворобу. Слухання справи перенесли на 30 липня і 2 серпня.
Нагадаємо, главу Південного управління капбудівництва Міноборони Василя Ракула і колишнього детектива НАБУ Романа Ковтуна підозрюють у спробах отримати хабар від забудовника в розмірі 1 млн доларів США. За це вони могли обіцяти будівельній компанії позитивно вирішити питання на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.
За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, під час обшуків у підозрюваних вилучили документи, в яких заздалегідь було визначено переможця.
Затриманим інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Передбачене покарання - позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
"Те, що розкрили хабар на мільйон доларів, це великий показник. Але за таких сум не може бути такого, що люди не з'явилися в суд і їм не винесли запобіжний захід. Тут мало бути покарання автоматичне і без альтернативи внесення застави", - зазначила нардеп.
Як відомо, це не перше кримінальне провадження, у якому проходить Василь Ракул. У 2019 році його звинувачували у доведенні до банкрутства підприємства Міноборони - Одеський завод будівельних матеріалів.
Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження стосовно голови ліквідаційної комісії Василя Ракула. Одне - про зловживання владою і службовим становищем. Воно стосується незаконного кредиту і розтрати грошей на закупівлі. Друге - про присвоєння майна Міноборони.