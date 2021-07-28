Суд не зміг обрати запобіжний захід чиновнику Міноборони 

Про це повідомляє " Обозреватель " з посиланням на хід судового засідання.

Зазначається, що причина неявки Ракула невідома, а Ковтун не прийшов до суду через хворобу. Слухання справи перенесли на 30 липня і 2 серпня.

Нагадаємо, главу Південного управління капбудівництва Міноборони Василя Ракула і колишнього детектива НАБУ Романа Ковтуна підозрюють у спробах отримати хабар від забудовника в розмірі 1 млн доларів США. За це вони могли обіцяти будівельній компанії позитивно вирішити питання на конкурсі з будівництва житла для військовослужбовців в Одесі.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, під час обшуків у підозрюваних вилучили документи, в яких заздалегідь було визначено переможця. Затриманим інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Передбачене покарання - позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

За словами нардепка Соломії Бобровської, управління капітального будівництва Міноборони було розформовано, тому що за цим відомством тягнуться десятки кримінальних справ, які лежать мертвим вантажем у правоохоронних органах всіх рівнів.

"Те, що розкрили хабар на мільйон доларів, це великий показник. Але за таких сум не може бути такого, що люди не з'явилися в суд і їм не винесли запобіжний захід. Тут мало бути покарання автоматичне і без альтернативи внесення застави", - зазначила нардеп.