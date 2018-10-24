Суд Швейцарии раскрыл информацию об отказе в разрешении на проживание Абрамовичу

Фото: Роман Абрамович (twitter.com/davydov_index)

Решение суда было принято 21 сентября, но опубликовано только вчера

Высший суд Швейцарии снял ограничения на объяснение причин неудачной попытки российского олигарха Романа Абрамовича получить вид на жительство в стране. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, судьи Верховного суда процитировали опасения, высказанные швейцарской полицией, что Абрамович "подозревается в отмывании денег" и "не исключены его контакты с преступными организациями".

Суд отклонил заявления российского миллиардера о том, что раскрытие информации может нанести ущерб его репутации.

Решение суда было принято 21 сентября, но опубликовано только вчера.

Согласно документу, проживание Абрамовича в стране "угрожает общественной безопасности", а также "несет репутационный риск для Швейцарии".

Абрамович через своего адвоката отрицает обвинения в отмывании денег и связи с преступными организациями.

Отметим, в 2017 году Абрамович подал заявку на получение вида на жительство в Швейцарии, но в середине 2017 года отозвал заявку, столкнувшись с трудностями.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что Министерство внутренних дел Израиля подтвердило, что российский олигарх Роман Абрамович иммигрирует в Израиль.