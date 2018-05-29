МВС Ізраїлю підтвердило надання громадянства Абрамовичу

Російський олігарх отримав ізраїльське посвідчення особи відповідно до закону про репатріацію

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю підтвердило, що російський олігарх Роман Абрамович іммігрує в Ізраїль. Про це повідомила газета The Times of Israel.

У МВС Ізраїлю повідомили, що 51-річний Абрамович, вранці у понеділок, 28 травня, приземлився в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві й отримав ізраїльське посвідчення особи відповідно до закону про репатріацію, згідно з яким євреї можуть стати громадянами Ізраїлю.

У бюро Nativ Liaison, що займається імміграцією з російськомовних країн, розповіли, що Абрамович подав заявку на отримання громадянства Ізраїлю минулого тижня.

"Роман Абрамович приїхав у посольство Ізраїлю в Москві і подав запит на отримання дозволу іммігрувати. Його документи перевірили згідно із Законом про повернення, та його запит був визнаний легітимним", - заявили в бюро імміграції.

Нагадаємо, раніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що Абрамович "завершив процес імміграції в Ізраїль", а його літак у понеділок прибув у міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона.