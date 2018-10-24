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Суд Швейцарії розкрив інформацію про відмову в дозволі на проживання Абрамовичу

Новини » Політика    24.10.2018 - 12:53
Фото: Роман Абрамович (twitter.com/davydov_index)
Фото: Роман Абрамович (twitter.com/davydov_index)

Рішення суду було прийнято 21 вересня, але опубліковано тільки вчора

Вищий суд Швейцарії зняв обмеження на пояснення причин невдалої спроби російського олігарха Романа Абрамовича отримати посвідку на проживання в країні. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, судді Верховного суду процитували побоювання, висловлені швейцарською поліцією, що Абрамович "підозрюється у відмиванні грошей" і "не виключені його контакти зі злочинними організаціями".

Суд відхилив заяви російського мільярдера про те, що розкриття інформації може завдати шкоди його репутації.

Рішення суду було прийнято 21 вересня, але опубліковано тільки вчора.

Згідно з документом, проживання Абрамовича в країні "загрожує громадській безпеці", а також "несе репутаційний ризик для Швейцарії".

Абрамович через свого адвоката заперечує звинувачення у відмиванні грошей і зв'язки зі злочинними організаціями.

Зазначимо, у 2017 році Абрамович подав заявку на отримання посвідки на проживання в Швейцарії, але в середині 2017 року відкликав заявку, зіткнувшись з труднощами. 

Нагадаємо, у травні 2018 року повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю підтвердило, що російський олігарх Роман Абрамович іммігрує в Ізраїль.

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