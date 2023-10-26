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Суд у Швеції виправдав підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Шведський суд визнав підозрюваного у шпигунстві на користь Росії на території Швеції та США невинним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сергію Скворцову, громадянину Швеції та Росії, у серпні було висунуто обвинувачення у грубій незаконній розвідувальній діяльності проти двох країн у період із 2013 до 2022 року.

Згідно з обвинувальним висновком, компанія Скворцова була для Росії платформою для незаконної закупівлі технологій на Заході в обхід санкцій з метою підвищення військового потенціалу Росії.

Стокгольмський окружний суд у своїй заяві вказав, що Скворцов через свій бізнес діяв в основному так, як стверджували прокурори, але вони не довели, що це було рівносильно шпигунству.

"Не виявлено нічого, окрім того, що діяльність була спрямована виключно на придбання технологій, а не на отримання інформації, яка могла б являти собою шпигунство", - йдеться в заяві.

Що відомо про справу

Скворцов перебував під вартою у Швеції з листопада минулого року, коли його затримали у Стокгольмі. Росіянина звинувачували за двома пунктами в "незаконній розвідувальній діяльності" проти США та Швеції впродовж понад десяти років.

Прокурори стверджують, що він був "агентом із закупівель" великої російської організації, яка купувала західні технології для РФ. Це заборонено в рамках антиросійських санкцій.

Суд над Скворцовим розпочався ще 4 вересня.

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