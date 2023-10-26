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Суд в Швеции оправдал подозреваемого в шпионаже в пользу России

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Шведский суд признал подозреваемого в шпионаже в пользу России на территории Швеции и США невиновным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сергею Скворцову, гражданину Швеции и России, в августе было предъявлено обвинение в грубой незаконной разведывательной деятельности против двух стран в период с 2013 по 2022 год.

Согласно обвинительному заключению, компания Скворцова являлась для России платформой для незаконной закупки технологий на Западе в обход санкций с целью повышения военного потенциала России.

Стокгольмский окружной суд в своем заявлении указал, что Скворцов через свой бизнес действовал в основном так, как утверждали прокуроры, но они не доказали, что это было равносильно шпионажу.

"Не выявлено ничего, кроме того, что деятельность была направлена исключительно на приобретение технологий, а не на получение информации, которая могла бы представлять собой шпионаж", - говорится в заявлении.

Что известно о деле

Скворцов находился под стражей в Швеции с ноября прошлого года, когда его задержали в Стокгольме. Россиянина обвиняли по двум пунктам в "незаконной разведывательной деятельности" против США и Швеции на протяжении более десяти лет.

Прокуроры утверждают, что он был "агентом по закупкам" крупной российской организации, приобретавшей западные технологии для РФ. Это запрещено в рамках антироссийских санкций.

Суд над Скворцовым начался еще 4 сентября.

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