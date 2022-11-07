Суд щодо ліцензій 1xBet проходитиме без слухань: суддя ОАСК розгляне справу однособово
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Володимир Келеберда прийняв рішення про розгляд справи щодо анульованих ліцензій російського букмекера 1xBet однособово без слухання сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову, опубліковану в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Як відомо, російський букмекер 1xBet отримав від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дві ліцензії на роботу в Україні в березні 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але після великого суспільного резонансу у вересні КРАІЛ анулювала дані ліцензії.
"Твоя беттінгова компанія", що представляє 1xBet в Україні, вирішила оскаржити рішення КРАІЛ через суд. "ТБК" тричі подавала позов до суду, ймовірно, аби обрати потрібного суддю при автоматичному розподілі справ.
Суддя Володимир Келеберда в результаті відкрив провадження в адміністративній справі за позовом російського букмекера до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але вирішив не проводити судових засідань та не викликати сторони в зал судових засідань: суддя вирішив розглянути справу на підставі наданих сторонами документальних доказів.
Для цього КРАІЛ як відповідач повинен в строк 15 днів з дня вручення йому ухвали суду надати свій відзив до позову разом з усіма доказами.
"Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову", - йде мова в постанові судді.
Також суддя Келеберда зобов’язав КРАІЛ надати суду доручення комісії по справі 1xBet, лист Бюро економічної безпеки України від 29 серпня, в якому детективи навели докази зв’язку ТОВ "Твоя беттінгова компанія" з РФ, а також інші документи по справі.
Як повідомляє УНІАН, єдиним шансом родля "ТБК" на поновлення своїх ліцензій на роботу в Україні є тільки те, що КРАІЛ не виконає вимоги суду, не надасть у визначений термін свій відзив на позов, через що тоді суддя зможе задовольнити позов компанії і вирішить скасувати рішення комісії щодо позбавлення 1xBet права роботи в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кіберспортивна група холдингу WePlay Holding співпрацювала з букмекером з РФ, і продовжувала це робити вже після початку повномасштабної війни.
Зв’язок між ТОВ "Твоя беттінгова компанія”"та українським холдингом TECHIIA журналісти підтвердили тим, що головним юристом TECHIIA є Роман Родін, рідний брат Олександра Родіна, директора ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”. В самій TECHIIA заперечують свій зв’язок з 1xBet.