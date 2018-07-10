Суд сегодня рассмотрит продление ареста Савченко

Заседание суда по делу Савченко начнется в 12:00

Шевченковский районный суд Киева сегодня рассмотрит продление ареста нардепу Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке теракта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что на рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко.

"Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 10.07.2018 в 12:00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А, зал судебных заседаний №1", - говорится в сообщении.

Фото: сообщение пресс-службы суда

Напомним, 22 июня суд оставил Савченко под стражей, таким образом, отклонив ходатайство защиты о поручительстве в отношении подозреваемой.

22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушения на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.