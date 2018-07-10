Суд сьогодні розгляне продовження арешту Савченко

Засідання суду по справі Савченко почнеться о 12:00

Шевченківський районний суд Києва сьогодні розгляне продовження арешту нардепу Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Повідомляється, що на розгляд до Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою стосовно Савченко.

"Розгляд зазначеного клопотання призначено на 10.07.2018 о 12:00 у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, Дегтярівська, 31-А, зал судових засідань №1", - йдеться в повідомленні.

Фото: повідомлення прес-служби суду

Нагадаємо, 22 червня суд залишив Савченко під вартою, таким чином, відхиливши клопотання захисту про поручительство відносно підозрюваної.

22 березня 2018 року Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замахи на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.