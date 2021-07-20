Суд сегодня рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчуку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Т. Фрич, судьи А. Юрдыга, В. Глиняный", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука, а позже это решение было введено в действие президентом Владимиром Зеленским.

Уже в мае, 11 числа, Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Через два дня суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Эту меру пресечения продлили до сентября.