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Суд сегодня рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчуку

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Вторник 20 июля 2021 09:34
Суд сегодня рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчуку Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд сегодня рассмотрит апелляцию на домашний арест нардепу Виктору Медведчуку. Заседание начнется в 10:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Апелляцию подала сторона защиты Медведчука. Адвокаты обжалуют постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Т. Фрич, судьи А. Юрдыга, В. Глиняный", - говорится в сообщении.

Журналистов в зал заседания обещают допустить.

Напомним, в феврале СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука, а позже это решение было введено в действие президентом Владимиром Зеленским.

Уже в мае, 11 числа, Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Через два дня суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Эту меру пресечения продлили до сентября.

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Виктор Медведчук
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