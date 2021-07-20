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Суд сьогодні розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчуку

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Вівторок 20 липня 2021 09:34
Суд сьогодні розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчуку Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд сьогодні розгляне апеляцію на домашній арешт нардепу Віктору Медведчуку. Засідання почнеться о 10:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Апеляцію подала сторона захисту Медведчука. Адвокати оскаржують ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9 липня про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Т. Фрич, судді О. Юрдига, В. Глиняний", - йдеться в повідомленні.

Журналістів до зали засідання обіцяють допустити.

Нагадаємо, в лютому РНБО прийняла рішення про введення санкцій проти Медведчука, а пізніше це рішення було введено в дію президентом Володимиром Зеленським.

Вже в травні, 11 числа, Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Через два дні суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Цей запобіжний захід продовжили до вересня.

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Віктор Медведчук
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