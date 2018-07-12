Суд по Савченко продолжится завтра

Заседание назначено на 9 утра

Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в заседании о продлении меры пресечения для Надежды Савченко. Об этом заявил судья Владимир Бугиль в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Объявляется перерыв в судебном заседании на завтра на 9 утра", - сказал судья.

Так, сегодня, 12 июля, заседание длилось с 10.00 до 19.30. Завтра, 13 июля, истекает срок содержания Савченко под стражей.

Также сегодня судья Шевченковского райсуда Киева заявил, что защита Савченко злоупотребляет правом на отводы.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева по делу Надежды Савченко удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи Мелешак во вторник.

Вместе с тем, отвод прокурору Баннику удовлетворен не был. Вчера заседание не состоялось из-за неявки адвокатов.