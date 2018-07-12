Суд щодо Савченко продовжиться завтра

Засідання призначене на 9 ранку

Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні про подовження запобіжного заходу для Надії Савченко. Про це заявив суддя Володимир Бугіль у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Оголошується перерва у судовому засіданні на завтра на 9 ранку", - сказав суддя.

Так, сьогодні, 12 липня, засідання тривало з 10.00 до 19.30. Завтра, 13 липня, спливає термін тримання Савченко під вартою.

Також сьогодні суддя Шевченківського райсуду Києва заявив, що захист Савченко зловживає правом на відводи.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва у справі Надії Савченко задовольнив клопотання прокуратури про відвід судді Мелешак у вівторок.

Разом з тим, відвід прокурору Баннику задоволений не був. Вчора засідання не відбулось через неявку адвокатів.