Суд розблокував рахунки українського онлайн казино Cosmolot

Рішення про повернення компанії рахунків було опубліковано сьогодні в Єдиному реєстрі судових рішень та вступає в силу з моменту оголошення.

Cosmolot - це перший оператор азартних ігор в Україні, який у 2020 році отримав ліцензію на провадження легальних розваг, довгий час утримував лідерські позиції. Восени 2023 року компанія першою залучила іноземні інвестиції в гральний ринок.

Майже одразу після цього кроку БЕБ висунули підозру ТОВ "Спейсикс" у недотриманні законодавчих норм оподаткування, через що компанія втратила доступ до власних рахунків. Протягом останніх 10 місяців Cosmolot доводив безпідставність звинувачень у суді, а нещодавно з'явилась новина про продаж компанії американському холдингу Nevada Gaming, який спеціалізується на інвестиціях у розважальні проєкти перед IPO.

"З початку повномасштабного вторгнення я надавав Україні адресну підтримку, але хотів робити це більш системно. Рік тому я вирішив інвестувати власні кошти в українську компанію Cosmolot. Моєю метою було вивчити ринок і поступово розширювати свою частку в компанії. Але компанія зіткнулася з певними викликами в Україні, і я побачив можливості вирішити ці проблеми. Минулої весни було прийняте рішення повністю придбати Cosmolot і розвинути його потенціал за допомогою власних ресурсів", - зазначив Арнульф Дамерау, власник Nevada LLC.

За його словами, угода завершена і вже є певні позитивні зрушення в правовому полі. Це тільки перші кроки, попереду ще багато важкої праці: відновлення бізнесу та повернення до операційної діяльності. Але діалог з владою нарешті розпочався та почав приносити результат, які доводять непричетність бізнесу до звинувачень І головне, що з'явилася можливість відстоювати права бізнесу в прозорій та справедливій судовій системі.