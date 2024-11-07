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Суд разблокировал счета украинского онлайн-казино Cosmolot

Фото: Суд разблокировал счета украинского онлайн-казино Cosmolot (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

Украинская гемблинговая компания Cosmolot (ООО "Спейсикс") вернула право на пользование счетами, которые ранее были заблокированы. Около года счета компании были под арестом по обвинению от БЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение в Едином реестре судебных решений.

Cosmolot - это первый оператор азартных игр в Украине, который в 2020 году получил лицензию на легальные развлечения, долгое время удерживал лидерские позиции. Осенью 2023 года компания первой привлекла иностранные инвестиции в игровой рынок.

Сразу после этого шага БЭБ выдвинули подозрение ООО "Спейсикс" в несоблюдении законодательных норм налогообложения, из-за чего компания потеряла доступ к собственным счетам. В последние 10 месяцев Cosmolot доказывал безосновательность обвинений в суде, а недавно появилась новость о продаже компании американскому холдингу Nevada Gaming, специализирующемуся на инвестициях в развлекательные проекты перед IPO.

"С начала полномасштабного вторжения я оказывал Украине адресную поддержку, но хотел делать это более системно. Год назад я решил инвестировать собственные средства в украинскую компанию Cosmolot. Моей целью было изучить рынок и постепенно расширять свою долю в компании. Но компания столкнулась с определенными вызовами в Украине, и я увидел возможности решить эти проблемы. Прошлой весной было принято решение полностью приобрести Cosmolot и развить его потенциал с помощью собственных ресурсов", – отметил Арнульф Дамерау, владелец Nevada LLC.

По его словам, соглашение завершено и уже есть определенные положительные сдвиги в правовом поле. Это только первые шаги, предстоит еще много тяжелого труда: возобновление бизнеса и возврат к операционной деятельности. Но диалог с властью наконец-то начался и начал приносить результат, доказывающий непричастность бизнеса к обвинениям. И главное, что появилась возможность отстаивать права бизнеса в прозрачной и справедливой судебной системе.

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