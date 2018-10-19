Суд РФ арестовал экс-депутата Рады АРК Нахлупина

Фото: Виталий Нахлупин (facebook.com-vsarkonline)

Ему инкриминируют систематическое получение взяток

Суд в Москве арестовал бывшего депутата Верховной рады АР Крым Виталия Нахлупина до 16 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Ему инкриминируют систематическое получение взяток. Нахлупину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По словам обвинителей, в процессе допросять множество свидетелей.

"Часть суммы взяток, получение которых ему вменяется, до настоящего времени не обнаружена. Мы предполагаем, что он может воспользоваться этими средствами, чтобы покинуть страну", - сообщил следователь.

Сам обвиняемый в суде пытался объяснить свои действия сложной жизненной ситуацией, ссылаясь на больного ребенка.

"У меня достаточно сложная жизненная ситуация. У моего ребенка есть проблемы со здоровьем, которые нуждаются в диагностировании и обследовании", - сказал он.

Напомним, ранее в прокуратуре АРК Крим заявляли, что будут требовать экстрадиции Виталия Нахлупина.

Добавим, что по результатам досудебного расследования было установлено, что Нахлупин принял участие в незаконно организованных на территории Крыма выборах в "государственный совет Республики Крым" от Крымского "регионального отделения" Всероссийской политической партии "Единая Россия".