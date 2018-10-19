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Суд РФ арестував екс-депутата Ради АРК Нахлупіна

Новини » Політика    19.10.2018 - 00:51
Фото: Віталій Нахлупін (facebook.com-vsarkonline)
Фото: Віталій Нахлупін (facebook.com-vsarkonline)

Йому інкримінують систематичне отримання хабарів

Суд у Москві заарештував колишнього депутата Верховної ради АР Крим Віталія Нахлупіна до 16 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Йому інкримінують систематичне отримання хабарів. Нахлупіну пред'явили звинувачення за ч. 6 ст. 290 КК РФ. За словами обвинувачувачів, в процесі допитають безліч свідків.

"Частина суми хабарів, отримання яких йому інкримінується, до цього часу не виявлена. Ми припускаємо, що він може скористатися цими засобами, щоб залишити країну", - повідомив слідчий.

Сам обвинувачений у суді намагався пояснити свої дії складною життєвою ситуацією, посилаючись на хвору дитину.

"У мене досить складна життєва ситуація. У моєї дитини є проблеми зі здоров'ям, які потребують діагностування та обстеження", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі АРК Крим заявляли, що будуть вимагати екстрадиції Віталія Нахлупіна.

Додамо, що за результатами досудового розслідування було встановлено, що Нахлупін взяв участь у незаконно організованих на території Криму виборах до "державної ради Республіки Крим" від Кримського "регіонального відділення Всеросійської політичної партії "Єдина Росія".

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