Суд РФ сегодня решит вопрос по допуску Денисовой к Сущенко

Суд Москвы должен рассмотреть консульский запрос на посещение Сущенко украинским омбудсменом

Московский городской суд (Российская Федерация) сегодня, 26 июня 2018 года, решит вопрос по допуску уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Об этом Денисова написала в Facebook.

Так, сегодня суд Москвы должен рассмотреть консульский запрос на посещение Сущенко украинским омбудсменом.

"Только что встретилась с заместителем председателя Московского городского суда Дмитрием Фоминым, который сейчас исполняет обязанности главы. Он сообщил мне, что консульский запрос на мое посещение Романа Сущенко до сих пор на рассмотрении. Впрочем пообещал, что решение мы получим сегодня. Начиная с 15.00 будем им звонить", - написала она.

Только что встретилась с заместителем председателя Московского городского суда Дмитрием Фоминым, который сейчас исполняет обязанности'язки... Опубликовано Людмилой Денисовой Понедельник, 25 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Денисова повторно обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России.