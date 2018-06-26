Суд РФ сьогодні вирішить питання щодо допуску Денісової до Сущенка

Суд Москви має розглянути консульський запит на відвідування Сущенка українським омбудсменом

Московський міський суд (Російська Федерація) сьогодні, 26 червня 2018 року, вирішить питання щодо допуску уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової до українського політв'язня Романа Сущенка. Про це Денісова написала у Facebook.

Так, сьогодні суд Москви має розглянути консульський запит на відвідування Сущенка українським омбудсменом.

"Тільки но зустрілася із заступником голови Московського міського суду Дмитром Фоміним, який зараз виконує обов'язки голови. Він повідомив мені, що консульський запит на моє відвідування Романа Сущенка досі на розгляді. Втім пообіцяв, що рішення ми отримаємо сьогодні. Починаючи з 15.00 будемо їм телефонувати", - написала вона.

Тільки но зустрілася із заступником голови Московського міського суду Дмитром Фоміним, який зараз виконує обов'язки... Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора Денісова повторно звернулася до керівника Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів в Росії.