Денисова повторно обратилась к МККК с просьбой посетить украинских политзаключенных в РФ

Денисова просит МККК содействовать ее визитам к украинским политзаключенным в РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова повторно обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России. Об этом она написала в Facebook.

Так, Денисова констатировала отсутствие реакции Барта на ее письма относительно посещения сотрудниками МККК украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова, а также относительно содействия ее визитам к ним.

"Несмотря на чрезвычайность ситуации, я снова обращаюсь к Магне Барту посетить их, а также способствовать моим личным визитам чтобы предотвратить возможные трагические последствия нарушения прав и свобод человека! На прошлой неделе он так и не нашел времени для встречи со мной, поэтому предлагаю ему встретиться на этой неделе", - написала она.

Вынуждена констатировать, что отсутствует одна реакция Главы Региональной Делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине... Опубликовано Людмилой Денисовой Понедельник, 25 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня Денисова обратилась к Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России.