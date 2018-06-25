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Денисова повторно обратилась к МККК с просьбой посетить украинских политзаключенных в РФ

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:06
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова просит МККК содействовать ее визитам к украинским политзаключенным в РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова повторно обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России. Об этом она написала в Facebook.

Так, Денисова констатировала отсутствие реакции Барта на ее письма относительно посещения сотрудниками МККК украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова, а также относительно содействия ее визитам к ним.

"Несмотря на чрезвычайность ситуации, я снова обращаюсь к Магне Барту посетить их, а также способствовать моим личным визитам чтобы предотвратить возможные трагические последствия нарушения прав и свобод человека! На прошлой неделе он так и не нашел времени для встречи со мной, поэтому предлагаю ему встретиться на этой неделе", - написала она.

 

Вынуждена констатировать, что отсутствует одна реакция Главы Региональной Делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине...

Опубликовано Людмилой Денисовой Понедельник, 25 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня Денисова обратилась к Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России.

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Теги публикации: Красный Крест, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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