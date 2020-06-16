Госдеп требует освободить американца, осужденного в России за "шпионаж"

Суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключени в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Сторона обвинения запрашивала для Уилана 18 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Слушания проходили в закрытом для СМИ и слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "Совершенно секретно". Судья огласил только вводную и резолютивную часть приговора.

Перед оглашением приговора Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США и которому в этом году исполнилось 50 лет, заявил о своей невиновности.

"Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие", - сказал он.

Уилан намерен обжаловать приговор.

Кроме того, Уилан, у которого также есть гражданство Британии, Канады и Ирландии, призвал президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании и Канады отреагировать на приговор.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков допустил его обмен на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко, сообщает ТАСС. Вопрос будет решаться после вступления приговора в силу. По его словам, Уилан намерен обжаловать приговор и добиваться оправдания.

Отметим, Бута приговорили на 20 лет за контрабанду наркотиков, а Ярошенко признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC, ему дали 25 лет.

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что он "разочарован и разъярен" приговором.

"Никаких свидетельств, доказывающих вину Уилана, в суде представлено не было", - сказал Салливан и пообещал продолжить "добиваться освобождения Пола".

Что касается возможного обмена, то американский дипломат заявил: "Я не уполномочен обсуждать обмены. Теперь, когда Пол стал осужденным, я добиваюсь правосудия для Пола. Мы ищем не обмена, а правосудия для Пола".

Посольство США сообщило в Twitter, что свидетелям защиты не дали выступить удаленно или перенести дату их выступления из-за самоизоляции.

Госсекретарь Майк Помпео выразил возмущение в связи с тайным решением российского суда, признавшего гражданина США, бывшего морпеха Пола Уилана виновным в шпионаже. Об этом говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

"У нас есть серьезные опасения, что Уилан был лишен гарантий справедливого судебного разбирательства, которые Россия обязана предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами в области прав человека", - отметил Помпео.

По словам Госсекретаря США, обращение российских властей с Уиланом было ужасающим.

"Россия не смогла обеспечить Уилану справедливое разбирательство в независимом и непредвзятом суде, а во время его содержания под стражей ставила его жизнь под угрозу, игнорируя его давние проблемы со здоровьем. Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана", - сказано в заявлении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный обмен осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко, предложила поставить многоточие в данном вопросе.

"Для этого есть соответствующие межгосударственные механизмы, которые задействуются в случае, если есть соответствующее стремление, желание, - сказала она.

Отметим, гражданина США, Британии, Канады и Ирландии Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, когда он прилетел на свадьбу к другу.

По версии следствия, Уилан работал в пользу американских спецслужб. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Сам Уилан заявлял, что провокацию в отношении него мог совершить сотрудник ФСБ, с которым он знаком около 10 лет.

На изъятой у него флешке якобы содержались сведения, составляющие гостайну.

По словам Уилана, он думал, что на флешке были фотографии с отдыха, а не какие-либо секретные данные. Флешку передал его знакомый.

Напомним, в начале января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ не планирует обмен обвиняемого в шпионаже американца Уилана на русских.