Суд в РФ оставил под арестом украинского активиста Приходько

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Апелляционный военный суд в российском городе Власиха оставил под арестом украинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько. Он будет находиться в СИЗО российского Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает "Радио Свобода".

По словам Шейхмамбетова, Приходько рассказал, что его перевели в другую камеру, где содержится с еще двумя людьми.

"Мы обратили внимание, что Олег Аркадьевич - пожилой человек, и содержание в следственном изоляторе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нарушит его права. Однако суд оставил решение Южного военного окружного суда в силе", - сообщил адвокат.

Жалоб на условия содержания и состояние здоровья нет. Олег Аркадьевич немного простудился, но медсанчасть изолятора оказывает ему необходимую медицинскую помощь, добавил Шейхмамбетов.

Отметим, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на оккупированном полуострове. В его гараже нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему ее подбросили сотрудники ФСБ.

Напомним, в конце марта 2020 года Приходько этапировали в российское СИЗО.

Кроме того, в июне РБК-Украина писало, что к Приходько уже полгода не пускают родственников. Работники СИЗО объясняли запрет эпидемической ситуацией.