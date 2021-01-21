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Суд разрешил заочное расследование против экс-командующего внутренних войск МВД

Киев, Четверг 21 января 2021 11:41
Суд разрешил заочное расследование против экс-командующего внутренних войск МВД
Фото: суд (yaizakon.com.ua)
Автор: Андрей Козловский

Печерский районный суд Киева разрешил провести досудебное расследование против бывшего командующего внутренних войск МВД Украины. Его подозревают в участии в группировке, которая осуществляла преступления против активистов Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, председателя Службы безопасности Украины, министра внутренних дел, министра обороны и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что подозреваемый пока скрывается от следствия, поэтому досудебное расследование будут проводить за его отсутствия.

Отметим, в период с 2012 по 2014 года должность командующего внутренних войск МВД Украины занимал генерал-лейтенант Станислав Шуляк.

Напомним, ранее Офис генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении бывшего прокурора и следователя по делу Майдана. Прокурор согласовал подозрение трем участникам протеста, а следователь незаконно задержал активиста.

Также РБК-Украина писало, что приговор бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" могут вынести в середине следующего года. К концу весны могут быть судебные дебаты.

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