Дело Майдана: будут судить экс-прокурора и следователя

Офис генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении бывшего прокурора и следователя по делу Майдана. Прокурор согласовал подозрение трем участникам протеста, а следователь незаконно задержал активиста.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Прокурори Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительные акты в отношении действующего адвоката - бывшего прокурора отдела прокуратуры г. Киева, а также екс-следователя районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Так, бывший прокурор обвиняется в незаконном препятствовании проведению собраний, по предварительному сговору группой лиц, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Экс-следователю инкриминируют также незаконное препятствование проведению собраний, превышение власти и служебных полномочий, служебный подлог, а также заведомо незаконное задержание.
Напомним, приговор "беркутовцам" по делу Майдана могут вынести в середине 2021 года.