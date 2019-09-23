Суд разрешил заочное расследование против экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Печерский районный суд города Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата, экс-главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Как сообщается, что он фигурирует в уголовном производстве № 42 018 000 000 000 584 от 14 марта 2018 года.

Весной 2018 года Евгений Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения.

В марте-сентябре 2010 года участники преступной организации спланировали закупку двух самоподъемных плавучих буровых установок не напрямую у производителя, а через подконтрольные фиктивные предприятия Highway Investment Processing LLP и Rigas Kugu Buvetava по явно завышенным ценам и завладели государственными средствами в сумме более 400 млн долларов.

Историю с их приобретением назвали "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко, который сейчас является одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее РБК-Украина сообщало, что доказать причастность Юрия Бойко к делу о буровых установках будет сложно без показаний бывшего депутата от партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, который возглавлял "Нафтогаз" в 2010 году.