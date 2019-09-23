Суд дозволив заочне розслідування проти екс-глави "Нафтогазу" Бакуліна

Печерський районний суд міста Києва дозволив заочне досудове розслідування стосовно колишнього народного депутата, екс-голови "Нафтогазу" Євгена Бакуліна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як повідомляється, що він фігурує в кримінальному провадженні № 42 018 000 000 000 584 від 14 березня 2018 року.

Навесні 2018 року Євген Бакулін був оголошений в розшук. Його підозрюють у привласненні і розтраті майна, участь у злочинній організації і відмиванні грошей злочинного походження.

У березні-вересні 2010 року учасники злочинної організації спланували закупівлю двох самопідйомних плавучих бурових установок не безпосередньо у виробника, а через підконтрольні фіктивні підприємства Highway Investment Processing LLP і Rigas Kugu Buvetava за явно завищеними цінами і заволоділи державними коштами в сумі понад 400 млн доларів.

Історію з їх придбанням назвали "вишками Бойка" на честь тодішнього міністра енергетики Юрія Бойка, який зараз є одним з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що довести причетність Юрія Бойка до справи про бурових установках буде складно без свідчень колишнього депутата від партії "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, який очолював "Нафтогаз" в 2010 році.