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Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко

Автор: Дмитрий Левицкий

Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении так называемого "младоолигарха" Сергея Курченко. Его подозревают в нанесении украинской экономике убытков на почти 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову.

"Именно сегодня, 20 декабря 2021 года, Киевским районным судом г. Одессы удовлетворено ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении так называемого "младоолигарха" с орбиты беглого президента", - сообщила она.

Как рассказала Венедиктова, следствие установило, что Курченко создал преступную организацию. В течение 2012-2014 годов он проводил фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов от оффшорных компаний, а также ввозил их в Украину якобы для переработки и реэкспорта.

"Однако на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов", - отметила генпрокурор.

Напомним, в начале апреля этого года президент Владимир Зеленский подписал санкции против Курченко и другого окружения президента-беглеца Виктора Януковича.

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Сергей КурченкоИрина ВенедиктоваРасследование