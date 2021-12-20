Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко

Суд разрешил проведение заочного расследования в отношении так называемого "младоолигарха" Сергея Курченко. Его подозревают в нанесении украинской экономике убытков на почти 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову .

"Именно сегодня, 20 декабря 2021 года, Киевским районным судом г. Одессы удовлетворено ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении так называемого "младоолигарха" с орбиты беглого президента", - сообщила она.

Как рассказала Венедиктова, следствие установило, что Курченко создал преступную организацию. В течение 2012-2014 годов он проводил фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов от оффшорных компаний, а также ввозил их в Украину якобы для переработки и реэкспорта.

"Однако на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов", - отметила генпрокурор.