Суд разрешил осуществить заочное расследование в отношении Януковича

Шевченковский райсуд столицы дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту захвата государственной власти. Решение предоставляет право стороне обвинения в проведении досудебного следствия в отношении подозреваемого в его отсутствие.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд г. Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения действий экс-президентом в сентябре - октябре 2010 года, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины.