Суд разрешил группе "Приват" продать "Проминвестбанк" с аукциона

Киевский апелляционный суд отклонил жалобы российской государственной корпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций о продаже 99,7% акций "Проминвестбанка". Об этом говорится в решении от 6 августа, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом, суд подтвердил возможность продажи арестованных акций банка.

Как сообщало РБК-Украина, пакет акций "Проминвестбанка", который является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ, в размере 99,7726% выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС. Аукцион по продаже ценных бумаг состоится 28 августа. Стартовая цена пакета составляет 532,1 млн грн.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы". Заявители 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "ПриватБанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".