Суд разрешил экс-адвокату Трампа вернуться под домашнее заключение

Фото: Майкл Коэн (gettyimages.com)

Тюремное заключение Коэна было заменено на домашний арест из-за опасности COVID-19

Суд приказал перевести под домашний арест ранее возвращенного в тюрьму Майкла Коэна, бывшего адвоката президента США Дональда Трампа. Судья счел решение о возвращении ответом правительства на планы адвоката опубликовать книгу с критикой Трампа перед предстоящими выборами главы государства.

Об этом сообщает CNN.

В мае текущего года тюремное заключение Коэна было заменено на домашний арест из-за опасности новой коронавирусной инфекции, однако он был возвращен в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста.

Ранее Майкл Коэн рассказал, что Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве.

Также адвокат дал показания, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом.

Бывший адвокат Трампа дал показания в суде в рамках сотрудничества со следствием по уголовному делу против него. В середине декабря суд признал бывшего адвоката Трампа виновным в нарушении закона о финансировании предвыборной кампании, в даче ложных показаний.

Отметим, суд приговорил бывшего адвоката Трампа до трех лет тюремного заключения за нарушение правил финансирования избирательной кампании.