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Суд дозволив екс-адвокату Трампа повернутися під домашнє ув'язнення

США, П'ятниця 24 липня 2020 05:27
Суд дозволив екс-адвокату Трампа повернутися під домашнє ув'язнення
Фото: Майкл Коен (gettyimages.com)
Автор: Артур Родивилов

Тюремне ув'язнення Коена було замінено на домашній арешт через небезпеку COVID-19

Суд наказав перевести під домашній арешт раніше повернутого у в'язницю Майкла Коена, колишнього адвоката президента США Дональда Трампа. Суддя визнав рішення про повернення відповіддю уряду на плани адвоката опублікувати книгу з критикою Трампа перед прийдешніми виборами глави держави.

Про це повідомляє CNN.

У травні поточного року тюремне ув'язнення Коена було замінено на домашній арешт через небезпеку нової коронавірусної інфекції, однак він був повернутий у в'язницю за порушення умов домашнього арешту.

Раніше Майкл Коен розповів, що Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві.

Також адвокат дав свідчення, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це.

Колишній адвокат Трампа дав свідчення у суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня 2018 року суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборчої кампанії, у даванні неправдивих свідчень.

Зазначимо, суд засудив колишнього адвоката Трампа до трьох років тюремного ув'язнення за порушення правил фінансування виборчої кампанії.

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