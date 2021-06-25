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Суд рассмотрит увольнение членов тарифной комиссии НКРЭКУ в августе

Автор: РБК-Украина

Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение дела об увольнении четырех членов НКРЭКУ, включая председателя Валерия Тарасюка, на 4 августа.

Об этом свидетельствует информация на правительственном портале "Судебная власть Украины".

Судебное заседание запланировано на 10:10.

Суд первой инстанции вынес свое решение об увольнения 4 членов НКРЭКУ еще 16 марта 2021 года. Свое решение он обосновал тем, что полномочия 4 из 6 членов истекли еще в январе 2020 года, поскольку они были назначены в обход конкурса и временно сроком на 3 месяца.

Члены комиссии, которых суд постановил уволить, обжаловали решение, подав апелляции. К процессу также привлечен ряд энергетических компаний, включая "Прикарпатьеобоэнерго". Последнее заседание по делу состоялось 23 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго

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