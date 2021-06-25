Суд рассмотрит увольнение членов тарифной комиссии НКРЭКУ в августе

Судебное заседание запланировано на 10:10.

Суд первой инстанции вынес свое решение об увольнения 4 членов НКРЭКУ еще 16 марта 2021 года. Свое решение он обосновал тем, что полномочия 4 из 6 членов истекли еще в январе 2020 года, поскольку они были назначены в обход конкурса и временно сроком на 3 месяца.

Члены комиссии, которых суд постановил уволить, обжаловали решение, подав апелляции. К процессу также привлечен ряд энергетических компаний, включая "Прикарпатьеобоэнерго". Последнее заседание по делу состоялось 23 июня.