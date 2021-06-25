Суд розгляне звільнення членів тарифної комісії НКРЕКП у серпні

Судове засідання заплановане на 10:10.

Суд першої інстанції виніс своє рішення про звільнення 4 членів НКРЕКП ще 16 березня 2021 року. Своє рішення він обґрунтував тим, що повноваження 4 з 6 членів закінчилися ще в січні 2020 року, оскільки вони були призначені в обхід конкурсу і тимчасово строком на 3 місяці.

Члени комісії, яких суд постановив звільнити, оскаржили рішення, подавши апеляції. До процесу також залучено низку енергетичних компаній, включаючи "Прикарпаттяобоенерго". Останнє засідання у справі відбулося 23 червня.