Суд розгляне позов заводів Коломойського проти закриття "Роттердам+" 21 липня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення , яке було прийнято на засіданні 19 липня,

Суд розглядатиме загальну скаргу Нікопольського заводу феросплавів, Запорізького феросплавного заводу, контрольованого Ігорем Коломойським проти закриття справи "Роттердам +" , а також активістів з "Центру протидії корупції", які виступають на одній стороні з заводами олігарха.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено більше 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.