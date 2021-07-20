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Суд розгляне позов заводів Коломойського проти закриття "Роттердам+" 21 липня

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 15:40
Суд розгляне позов заводів Коломойського проти закриття "Роттердам+" 21 липня Фото: наступне засідання у справі Роттердам+ відбудеться 21 липня
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд у середу, 21 липня, розгляне останню скаргу двох заводів Ігоря Коломойського щодо вже 4 рази закритої справи "Роттердам +".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення, яке було прийнято на засіданні 19 липня,

Суд розглядатиме загальну скаргу Нікопольського заводу феросплавів, Запорізького феросплавного заводу, контрольованого Ігорем Коломойським проти закриття справи "Роттердам +", а також активістів з "Центру протидії корупції", які виступають на одній стороні з заводами олігарха.

Засідання заплановано на 9:00.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено більше 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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