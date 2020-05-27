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Суд рассмотрит иск к Кабмину по размеру денежной помощи ветеранам войны

Новости » Общество     27.05.2020 - 13:47
Суд рассмотрит иск к Кабмину по размеру денежной помощи ветеранам войны
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В суде оспаривают решение Кабмина о том, что выплата инвалидам войны I группы составляет 4120 грн

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск к Кабинету министров, который касается обжалования размера разовой денежной помощи ветеранам войны. Суд открыл соответствующее производство.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что подготовительное заседание назначено на 15 июня 2020 года.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Кабинета министров относительно обжалования установленного размера разовой денежной помощи ветеранам войны. Суд принял рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 15 июня 2020 года", - информирует пресс-служба.

Отметим, речь идет о постановлении Кабмина от 19 февраля 2020 года №112 "Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Согласно этому документу, выплата инвалидам войны I группы устанавливается в размере 4120 грн.

В исковом заявлении отмечается, что такой размер пособия не соответствует нормам действующего законодательства и приводит к сужению содержания и объема его прав, как ветерана войны - инвалида войны I группы.

Напомним, в Окружной административный суд Киева с начала апреля поступило 22 иска к Кабмину в связи с обжалованием установленных карантинных ограничений из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Верховной раде состоялась презентация Стратегии реинтеграции ветеранов к мирной жизни.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныветераны
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