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Суд розгляне позов до Кабміну по розміру грошової допомоги ветеранам війни

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 13:47
Суд розгляне позов до Кабміну по розміру грошової допомоги ветеранам війни
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

У суді оскаржують рішення Кабміну про те, що виплата інвалідам війни I групи становить 4 120 грн

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов до Кабінету міністрів, який стосується оскарження розміру разової грошової допомоги ветеранам війни. Суд відкрив відповідне провадження.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Зазначається, що підготовче засідання призначене на 15 червня 2020 року.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Кабінету міністрів щодо оскарження встановленого розміру разової грошової допомоги ветеранам війни. Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 15 червня 2020 року", - інформує прес-служба.

Зазначимо, йдеться про постанову Кабміну від 19 лютого 2020 року №112 "Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань". Згідно з цим документом, виплата інвалідам війни I групи встановлюється у розмірі 4 120 грн.

У позивній заяві наголошується, що такий розмір грошової допомоги не відповідає нормам чинного законодавства та призводить до звуження змісту та обсягу її прав, як ветерана війни - інваліда війни I групи.

Нагадаємо, в Окружний адміністративний суд Києва з початку квітня надійшло 22 позови до Кабміну у зв'язку з оскарженням встановлених карантинних обмежень через коронавірус.

Як писало РБК-Україна, у лютому у Верховній раді відбулася презентація Стратегії реінтеграції ветеранів до мирного життя.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниветераны
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