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Суд розгляне апеляцію на арешт Савченко 29 березня

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 16:37
Фото: Надія Савченко (УНІАН)
Фото: Надія Савченко (УНІАН)

Засідання по справі Савченко призначено на 13:30

Апеляційний суд міста Києва розгляне скаргу сторони захисту на арешт нардепа Надії Савченко 29 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

"Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2018 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно народного депутата України VIII скликання Савченко Н.В. призначено на 29 березня 2018 року (о 13:30), зал судових засідань № 201", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сторона захисту Савченко сьогодні, 26 березня 2017 року, подала до суду апеляційну скаргу на рішення Шевченківського районного суду Києва щодо арешту Савченко.

Нагадаємо, 23 березня 2018 року суд прийняв рішення про арешт Савченко терміном на два місяці - до 20 травня 2018 року.

Савченко інкримінують змову з метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичної організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

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Теги публікації: Надія Савченко, арешт, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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