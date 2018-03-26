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Москаль, Коровій і Світлична названі найкращими головами ОДА, - дослідження

НовиниПолітика    26.03.2018 - 14:48
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

За даними дослідження, у всіх трьох областях зросло позитивне ставлення до діяльності ОДА

Діяльність керівників Закарпатської, Вінницької та Харківської областей отримала найвищі оцінки українців. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилося на початку лютого на замовлення Міжнародного республіканського інституту (США).

Так, в Ужгороді діяльність голови ОДА Геннадія Москаля схвалюють 50% опитаних. На другому місці - керівник Вінницької ОДА Валерій Коровій, діяльність якого підтримують 39% опитаних. Роботу голови Харківської ОДА Юлії Світличної схвалюють 37% опитаних у рамках дослідження жителів області.

У всіх трьох областях зросло позитивне ставлення до діяльності ОДА порівняно з 2016 і 2017 роками. Наприклад, в очолюваній Світличною Харківській області цей показник за останній рік зріс на 7%.

Найнижчу підтримку мають керівники Київської міської, Луганської та Хмельницької обласних державних адміністрацій.

Як повідомлялося раніше, згідно з рейтингом Комітету виборців України, лідерами серед голів ОДА в 2017 році стали Світлична Юлія (Харківська ОДА), Степан Барна (Тернопільська ОДА) і Валерій Коровій (Вінницька ОДА). У 2016 році, за даними КВУ, рейтинг голові ОДА також очолювала Юлія Світлична.

 

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Теги публікації: Юлия Светличная, Москаль, рейтинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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