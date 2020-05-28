Суд распорядился конфисковать имущество АИС за долги Святаша и Полякова

Днепровский районный суд Киева подтвердил применение процедуры специальной конфискации активов и корпоративных прав группы компаний АИС, которая ранее принадлежала экс-нардепам Дмитрию Святашу и Василию Полякову. Сейчас активами группы АИС будет и далее управлять государственное Агентство по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом говорится в решении суда, передает РБК-Украина.

Стоит отметить, что данное судебное решение ставит точку в длительной тяжбе по долгам АИС и ее бенефициаров перед "Укрсиббанком", принадлежащем BNP Paribas, крупнейшей финансовой группе Евросоюза. Речь идет о возмещении задолженности по кредитам, которые более 10 лет тому назад были выданы "УкрСиббанком" Дмитрию Святашу и Василию Полякову.

Напомним, в последствии право требования по ним получила группа DCH, а общая сумма долгов бывших политиков сегодня превышает сумму $100 млн долларов.

Как писало РБК-Украина, группа DCH заявляла о том, что должники злоупотребляли депутатскими полномочиями для уклонения от уплаты налогов, оказания систематического давления на суды, органы прокурорского надзора и правопорядка.

Часть имущества группы АИС была арестована в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении денежными средствами "Укрсиббанка", и передана в ведение агентства АРМА, а затем в управление уполномоченной компании.

В течение всего времени судебных разбирательств экс-нардепы оказывают активное давление на органы следствия, пытаясь "митингами задавить суды, ГБР, прокуратуру и Агентство по управлению активами АРМА".

Ранее суд постановил удовлетворить иск ООО "Украинская металлургическая компания" (компания группы DCH, действующий кредитор предприятия и бенефициаров АИС).

В вердикте отмечается, что фиктивные экс-руководители предприятий группы АИС пошли на соглашение со следствием, признали свою вину и раскрыли следствию преступную схему Святаша и Полякова.

Как следует из текста вынесенного решения, государство правомерно применяет процедуру спецконфискации в отношении активов Святаша-Полякова, поскольку развитие группы АИС связано с рядом преступлений ее бенефициаров, получавших незаконные выгоды от использования взятых в долг и не возвращенных кредитору средств.

Напомним, с конца минувшего года Дмитрий Святаш официально находится в розыске за незаконное завладение средствами "Укрсиббанка" и, по данным СМИ скрылся от украинского правосудия с семьей на территории Российской Федерации.

Место пребывания Василия Полякова в настоящее время неизвестно, ранее было вручено ему уведомление о подозрении в уголовном преступлении - мошенническом завладении средствами "УкрСиббанка".