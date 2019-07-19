DCH: Святаш и АИС продолжают уклоняться от погашения 100 млн долларов долговых обязательств

Фото: Дмитрий Святаш (facebook.com DmitriySvyatash)

В DCH заявляют, что Святаш "пользуется депутатской неприкосновенностью долг, чтобы не платить долг"

Группа DCH разместила на официальном сайте заявление, в котором информирует общественность и правоохранительные органы Украины о «реальных причинах повышенной публичной активности народного депутата Дмитрия Святаша и «подконтрольной ему группы АИС». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу DCH.

«Подчеркнем, что указанная деятельность имеет ярко выраженный манипулятивный характер, а риторика изобилует клеветническими утверждениями», - говорится в заявлении.

Пресс-служба также напоминает, что DCH является добросовестным приобретателем пакета долговых обязательств предприятий группы АИС и бенефициарных владельцев этой группы Дмитрия Святаша и Василия Полякова перед АО «УкрСиббанк».

«Общая сумма долгов составляет около 100 млн долларов. История их существования насчитывает уже более 10 лет, в течение которых кредиторы безуспешно добиваются восстановления справедливости. А Дмитрий Святаш (народный депутат Украины) и Василий Поляков (экс-народный депутат Украины), будучи поручителями своих предприятий – то есть солидарными должниками, пользуются несовершенством действующего законодательства и депутатской неприкосновенностью для уклонения от возврата задолженности», - говорится в информационно сообщении.

Как сообщается, ранее группа DCH неоднократно предоставляла «исчерпывающую информацию об обстоятельствах возникновения задолженности, переговорном процессе с бенефициарами АИС, противоправной защите ими личных интересов под прикрытием депутатских мандатов». Это подчеркивается в размещенном на официальном сайте заявлении: «В частности, DCH в лице ООО «Украинская металлургическая компания» (УМК) подала в Государственное бюро расследований заявление о совершенных Святашем уголовных правонарушениях. Необходимость такого обращения обусловлена тем, что он, пользуясь своим статусом, оказывает давление на суд и правоохранителей, в то время как ведется расследование по делу завладения группой АИС денежными средствами кредитора мошенническим путем (№ 12013110000001043 от 16.10.2013 г.)».

Заявление DCH содержит просьбу провести надлежащую проверку указанных в заявлении обстоятельств на наличие в действиях Дмитрия Святаша признаков преступлений, предусмотренных ст. 343 УК Украины «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя», ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением». В случае подтверждения соответствующих фактов DCH просит правоохранителей инициировать перед Верховной Радой Украины вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и предоставлении согласия на привлечение Дмитрия Святаша к уголовной ответственности».

Также сообщается, что на днях Печерский районный суд г. Киева отправил двух топ-менеджеров АИС (Пугача Александра и Яременко Александра) под круглосуточный домашний арест в рамках вышеупомянутого уголовного производства по фактам завладения кредитными средствами АО "УкрСиббанк".

В сообщении также указано, что «юристы DCH рассматривали возможность подачи исков относительно защиты чести, достоинства и деловой репутации в связи с высказываниями Дмитрия Святаша и представителей группы АИС. Однако, учитывая сомнительные судебные перспективы таких разбирательств в украинских реалиях, мы предпочитаем сосредоточить усилия на том, чтобы добиться погашения многомиллионных долгов предприятий АИС и их бенефициаров, тем самым защитив свои законные права как кредитора».

Кроме того, в DCH в очередной раз напомнили, что «публичные нападки Дмитрия Святаша и группы АИС в адрес DCH не имеют под собой никакого объективного основания, как уже неоднократно подчеркивалось. Они могут быть расценены исключительно как попытки очевидных бенефициаров этой бизнес-структуры уклониться от выполнения своих долговых обязательств. В то время, с точки зрения здравого смысла, Дмитрию Святашу как лицу, обремененному задолженностью колоссального размера, следовало бы сосредоточиться на поиске способов ее погашения и/или согласовании алгоритма реструктуризации, отказавшись от попыток противодействия правоохранительным органам и манипулятивных политических технологий».