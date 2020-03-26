Суд просят арестовать Кожару

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отметили в суде, поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Сообщаем, что 26 марта 2020 на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара был задержан по подозрению в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого.

Как ранее писало РБК-Украина, полиция расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Изначально сообщалось, что жительница села Чайки (предположительно супруга Кожары) сообщила о самоубийстве гостя.

На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора "Интера" с огнестрельным ранением головы. В качестве вещественного доказательства изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его супруга в момент выстрела якобы находились в других комнатах.