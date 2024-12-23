Суд продовжив арешт сину Гринкевича та зменшив розмір застави

Печерський суд Києва продовжив арешт Роману Гринкевичу до 21 січня 2025 року. Також було зменшено розмір застави до 302 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Їх підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві у справі про постачання одягу для ЗСУ.

Раніше, 26 листопада, Шевченківський суд Києва продовжив тримання під вартою до 24 січня батьку Романа Гринкевича - Ігорю Гринкевичу - і визначив йому заставу у розмірі 298 258 тисяч гривень.

Справа Гринкевичів

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міноборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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