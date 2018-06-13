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Суд по делу Вороненкова отложил заседание до 13:30

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 13:12
Фото: судебное заседание (РБК-Украина)
Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

Суд частично удовлетворяет ходатайство защитника

Шевченковский районный суд Киева отложил заседание в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова. Об этом сообщил председательствующий судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд частично удовлетворяет ходатайство защитника. Суд считает достаточным одного часа для ознакомления с материалами защитнику Тарасенко. Продолжение заседания суда в 13.30", - сказал судья.

"Тарасенко злоупотребляет своими процессуальными правами", - сообщил прокурор. Он добавил, что считает необходимым предоставить время для конфиденциального свидания с адвокатом Тарасенко.

Напомним, адвокат обвиняемого Лося, который находится в дружеских отношениях с судьей Трубниковым, заявил отвод судьи. Суд в отводе отказал.

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Теги публикации: Государственная дума РФ, депутаты, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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