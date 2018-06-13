Суд у справі Вороненкова відклав засідання до 13:30

Суд частково задовольняє клопотання захисника

Шевченківський районний суд Києва відклав засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства депутата Державної думи РФ Дмитра Вороненкова. Про це повідомив головуючий суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд частково задовольняє клопотання захисника. Суд вважає достатнім однієї години для ознайомлення з матеріалами захиснику Тарасенко. Продовження засідання суду о 13.30", - сказав суддя.



"Тарасенко зловживає своїми процесуальними правами", - повідомив прокурор. Він додав, що вважає за необхідність надати час для конфіденційного побачення Тарасенка із адвокатом.

Нагадаємо, адвокат обвинуваченого Лося, який перебуває у дружніх стосунках із суддею Трубніковим, заявив відвід судді. Суд у відводі відмовив.