Суд продолжил расследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году, - адвокат

Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного производства, которое было открыто по заявлению нардепа с ОПЗЖ Нестора Шуфрича против пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"26 ноября этого года еще на год решением Печерского суда было продолжено так называемое "досудебное расследование" заявления Шуфрича, который требует объявить преступлением приказ пятого президента Украины Порошенко о контрнаступлении, о защите Украины от агрессии Российской Федерации", - заявил Головань.

По его словам, эти 1,5 года ГБР ничего не расследовало, а сейчас хочет продолжать тратить средства налогоплательщиков.

"Все эти десятки уголовных дел, направленные против оппозиции, против пятого президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства-агрессора, в интересах России", - убежден адвокат.

Головань также сообщил, что еще одно производство зарегистрировано Офисом генпрокурора против Порошенко за то, что в 2016 году законом были введены европейские конкурсные процедуры для отбора руководителей учреждений культуры.

"Суть лично зарегистрированного генеральным прокурором Венедиктовой по постановлению того же Печерского районного суда производство - пытаются объявить преступлением подписание президентом Порошенко в январе 2016-го года принятого Верховной радой закона, который ввел конкурсные процедуры и контрактную форму трудоустройства для руководителей учреждений культуры - театров, музеев и т.д. То есть введение президентом Порошенко и украинским парламентом европейского порядка назначения руководителей учреждений культуры", - сообщил Головань.

Он отмечает, что таким образом власть пытается разрушить достижения государства на европейском пути.

"Уже в сентябре этого года заместитель генерального прокурора Говда был вынужден признать официально в своем постановлении, что никаких материалов, которые бы свидетельствовали о нарушении закона со стороны пятого президента, материалы этого производства не содержат. Итак, согласно закону, даже расследовать ГБР здесь не нет полномочий. Однако это продолжается уже больше полтора года, а собираются расследовать еще год это уголовное производство", - резюмирует Головань.

Напомним, в ноябре адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали в суд на исполняющего обязанности директора ГБР с требованием опровергнуть неправдивую информацию.