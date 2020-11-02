Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР

Фото: Игорь Головань (УНИАН)

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подают в суд на исполняющего обязанности директора ГБР с требованием опровергнуть неправдивую информацию.

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook.

"Очередной всплеск активности ГБР, направленной против пятого президента Украины, очевидно, связан с результатами местных выборов, на которых "Слуги народа" получили втрое меньше, чем в прошлом году, в то время, как "Европейская солидарность" вдвое нарастила поддержку по стране, обеспечив победу во всех областях", - пишет Головань.

Он отмечает, что ГБР направляет очередной пустопорожний запрос о "международной правовой помощи" в очередном юридически "ничтожном" производстве.

"В таком же ничтожном, как и все другие, которые "расследуются" ГБР с исключительной целью политического преследования пятого президента", - отмечает адвокат.

По его словам, упомянутая в заявлении ГБР компания создавалась исключительно с технической целью передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего незамедлительно было подано заявление о ее ликвидации.

Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства ни из Украины, ни из любого другого места не перечислялись. Петр Порошенко, в соответствии с условиями доверительной собственности, все эти годы не вмешивается в управление "Рошеном", а налоги с дивидендов платятся в Украине. Петр Порошенко как физическое лицо является одним из крупнейших налогоплательщиков и меценатов. То же самое касается и "Рошен" как юридического лица", - разъясняет Головань.

Он отмечает, что ГБР тратит десятки миллионов гривен на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко.

"На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские острова могли бы тоже сэкономить, потому что всю необходимую информацию за считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может", - убежден адвокат.

Он также обращает внимание, что согласно нормам УПК про подследственность, уклонение от уплаты налогов имело бы расследовать следователи налоговой, а ГБР никаких оснований, кроме указания президентского офиса, на осуществление следствия не имеет.

"Поэтому не удивительно, что руководители ГБР не могут объяснить, кто, когда ушел от налогов. Какие суммы и юрисдикции", - констатирует Головань.

Напомним, ранее адвокаты Порошенко заявили, что против п'пятого президента Украины открыли 15 новых производств. По их словам, все они "сфабрикованы".